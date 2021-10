BikeExchange gaat dan toch niet in zee met cosponsor Astana en kiest voor Jayco als partner

De sponsor van het ene team dat ineens een ander team steunt: het gaat er bij BikeExchange toch niet van komen. BikeExchange voerde onderhandelingen met Premier Tech en dat is dit seizoen de tweede titelsponsor van... Astana. Tot een deal komt het niet.

Het is al langer bekend dat Premier Tech afhaakt bij Astana, maar het Canadese bedrijf wil wel in het wielrennern blijven. "Het is geen geheim dat we gesprekken voerden met Premier Tech", zegt general manager Brent Copeland van BikeExchange aan Cyclingnews. "Maar soms draaien onderhandelingen met sponsors goed uit en soms niet. Dit pakte niet goed uit voor ons."

AKKOORD MET JAYCO

Dat betekent niet dat BikeExchange een tekort heeft aan sponsoren. Het heeft een akkoord gesloten met Jayco als tweede titelsponsor. "Er zijn een aantal factoren die van belang zijn bij het vinden van een sponsor: de juiste mensen vinden en eenzelfde visie en een missie delen voor de lange termijn."

Dat blijft ook de aanpak bij BikeExchange. "Ik zou zeggen dat dat dat de gedachte is bij vele teams en het is zeker zo bij ons", besluit Copeland.