Pleidooi voor heruitvinding van de cross: "Komende jaren nooit meer dan 12 crossen voor Mathieu, Wout en Tom"

De cross moet heruitgevonden worden: dat is het pleidooi dat door de Flanders Classics-CEO gehouden wordt. Tomas Van Den Spiegel is er meer van ooit van overtuigd dat dit nodig is, wanneer hij de cijfers met aantal bezoekers bekijkt.

"De tijd van Nys en Albert, waarin mistens 10000 tot 12000 mensen naar elke cross kwamen, komt niet meer terug", haalt Van Den Spiegel aan in HLN. " We hebben Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock die de komende jaren nooit meer dan 10 tot 12 crossen in een winter zullen rijden." Anderen zouden hun pad wel eens moeten kunnen volgen. "In de toekomst wordt dat voor andere renners misschien ook de standaard, dat ze een belangrijker programma op de weg rijden. Neem Thibau Nys, die in enkele maanden ook een goede wegrenner is geworden. Daarom wordt het nog dringender om de cross beter te maken." Dat zal neerkomen op: minder crossen, meer professionele teams, internationalisering en herziening van de startgelden. "Met Mathieu, Wout en Tom hebben we de troeven die het veldrijden een grote internationale uitstraling kunnen geven. Ik wil hun feedback krijgen. Ik luister naar Christoph en Philip Roodhooft, naar Jurgen Mettepenningen en Eli Iserbyt, naar Sven Nys om te weten hoe we dit samen kunnen doen."