Het gedroomde afscheid: Nederlandse Kirsten Wild verlaat de wielersport door de grote poort

De carrière van Kirsten Wild zit er nu ook echt helemaal op. De wielersport moet het voortaan zonder de succesvolle Nederlandse wielrenster doen. Wild beleefde het gedroomde afscheid met nog sterke prestaties op het WK baanwielrennen.

Dat was meteen ook het laatste grote kampioenschap van Wild. In Roubaix voegde Wild nog één wereldtitel toe aan haar reeds indrukwekkende palmares: ze werd wereldkampioene in de koppelkoers. In de puntenkoers - gewonnen door Lotte Kopecky - haalde ze brons.

Wild had natuurlijk alles al bewezen met een wereldtitel in de scratch in 2015, in zowel de scratch, het omnium als de puntenkoers in 2018, in het omnium en de koppelkoers in 2019 en de koppelkoers en de scratch in 2020. Dat maakt negen wereldtitels in totaal.

Op de weg veroverde Wild ook een keertje een WK-medaille: ze haalde zilver in 2016. In 2019 won ze Gent-Wevelgem.