Goed nieuws voor Nederlandse renner na aanrijding enkele maanden geleden: "Hij heeft fysieke training, fietsen & fulltime papa zijn hervat"

Maurits Lammertink was ernstig gewond geraakt na een aanrijding door een scooter, maar nu lijkt het beter met hem te gaan. Zo is hij opnieuw aan het trainen. Intermarché-Wanty-Gobert maakte het nieuws bekend op sociale media.

"Maurits Lammertink heeft fysieke training, fietsen & fulltime papa zijn hervat. Er is een enorme vooruitgang geboekt op zijn lange weg terug naar fitheid, mogelijk gemaakt door grote steun en een immense wilskracht", aldus de wielerploeg.

Maurits Lammertink has resumed physical training, bike riding & full time daddy 😃



Tremendous progress has been made on his long way back to fitness, possible thanks to great support and an immense power of will ❤️ pic.twitter.com/2Ber1hB07L