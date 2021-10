Arnaud De Lie pronkt met eindwinst en ook ander Belgisch talent behaalde succes in Internationaal Beloftenweekend

Arnaud De Lie onderschrijft nogmaals zijn talent: de eindwinst in het Internationaal Beloftenweekend is voor hem. De Lie won de slotetappe en pakte meteen de dubbelslag. Eerder op de dag had Arno Claeys al voor een Belgische ritzege gezorgd.

Het Internationaal Beloftenweekend maakt deel uit van de U23 Road Series. De ochtendetappe van zaterdag was een individuele tijdrit van twaalf kilometer door Sas van Gent. Op die afstand reed Arno Claeys twaalf seconden sneller dan Tomas Kopecky, de jongeman die hem het meest kon benaderen.

Claeys werd zo ook de nieuwe leider, maar in de namiddag volgde nog een rit in lijn die over het algemeen klassement zou beslissen. In die laatste etappe was Arnaud De Lie de sterkste: de renner van Lotto Soudal graaide meteen ook de eindoverwinning mee.

🏆 Last race of the season ended with a stage victory for @Arnaud_De_Lie! He's also the overall winner of #InternationaalBeloftenweekend! Congrats! pic.twitter.com/dKP8p2lyfd — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 30, 2021

Voor De Lie is het zo toch nog een mooi seizoenseinde geworden, nadat hij op het WK pech kende door een valpartij.