Fauve Bastiaenssen doet met tweede plaats vertrouwen op en bepaalt doelstelling voor de Koppenberg

Tweede in een UCI-cross: lang niet slecht. Het is het resultaat dat Fauve Bastiaenssen neerzette in het Luxemburgse Contern. De 24-jarige renster doet nog maar een jaar aan veldrijden en heeft nu haar eerste podiumplek beet. Maandag wacht de Koppenberg.

"In Contern moesten we vrij veel klimmen", vertelt Bastiaenssen aan Het Laatste Nieuws. "Tijdens de wedstrijd bleef het droog, maar het parcours lag vrij vettig. Winnares Marie Schreiber heb ik nooit kunnen bedreigen. Zij nam kort na de start al twintig seconden. Ik bleef op die afstand hangen. Enkel in de laatste ronde kwam ik wat dichter omdat zij kettingproblemen kende." Achterom kijken moest Bastiaenssen echter ook niet doen. "Mijn tweede plaats stond nooit onder druk. De hele cross reed ik alleen tweede." De veldritwereld maakt alvast kennis met een betere Bastiaenssen dan in haar eerste crosswinter. "Ik voel dat ik een grote stap vooruit zette. Dat maakt mij benieuwd naar de Koppenbergcross maandag. Vorig jaar was dat mijn tweede veldrit ooit." De renster uit Ranst herinnert het zich nog goed. "Eén of twee ronden van het einde werd ik uit koers genomen. Maandag mik ik op een plaats in de top twintig. Gezien het sterke deelnemersveld wordt dat niet evident."