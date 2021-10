Iserbyt over niet aflatende vergelijkingen tussen crossers die nu al rijden en Wout-Mathieu: "Ze zijn belachelijk sterk"

Het is het lot van Iserbyt, maar ook van Hermans, Aerts, noem maar op. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Pidcock zijn de besten in het veld en prestaties van andere veldrijders worden tegenover die drie afgewogen. Iserbyt vraagt begrip voor de mannen die nu al in het veld actief zijn.

"Elke dag opnieuw wordt gehamerd op het ontbreken van Van der Poel en Van Aert", stelt Iserbyt in HLN. "Dan buig je de publieke opinie in het weekend om tot: 'ja, die prutsers zijn weer aan het rijden." Ook in de commentaar tijdens tijdens de cross komt dat terug. 'Amai, Quinten rijdt een hele goeie bocht. Maar Mathieu zou daar nog twee seconden sneller doorgaan.' Tja, dat helpt natuurlijk niet. Iserbyt heeft er zelf langs één kant ook wel begrip voor. "Ik snap het anderzijds wel.Mocht ik niet beter weten zou ik als neutrale fan, bij ontstentenis van Wout, Mathieu en Tom, ook denken van: 'losers, ze winnen drie maanden aan een stuk en nu kunnen ze niet meer mee.' Terwijl wij echt wel ons best doen om die 'Grote Drie' proberen te verslaan." De reden waarom dat niet lukt, ligt voor de hand. "Ze zijn zo belachelijk sterk. Het zal ook nooit goed zijn. Want stel dat het ons lukt, op een dag. 'Offday voor Van der Poel, dus Iserbyt wint, zal er dan staan. Met een foto van Mathieu erbij", lacht Iserbyt.