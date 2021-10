Nederlandse veldrijdster beseft het met Overijse en Koppenberg op programma: "Lastigste weekend van seizoen"

Kastelijn, die dit jaar uitkomt voor IKO-Crelan, laadt zich op voor wat een pittig tweeluik belooft te worden. "Ik ben mezelf klaar aan het maken voor wat misschien wel het lastigste weekend van het seizoen is", schrijft ze op haar Twitteraccount.

Met dus eerst de Wereldbeker in Overijse en een dag later de Koppenbergcross, die Kastelijn omschrijft als haar favoriete wedstrijd van het seizoen. Niet moeilijk, want Kastelijn heeft er een hele mooie herinnering aan. "Het is de cross waar ik twee jaar geleden één van de mooiste overwinningen uit mijn carrière behaalde."

Getting myself ready for may be the toughest weekend of the season. World Cup Overijse tomorrow and my favorite race on Monday. The race where I took one of the best wins of my career 2 years ago.🥰 #koppenberg #memories pic.twitter.com/tcoWfS5zop