Blanka Vas verrast zichzelf met overwinning in Overijse: "Dit had ik niet verwacht"

De 20-jarige Blanka Vas stond al lang bekend als een groot veldrittalent, al was het haar tot vandaag nog niet gelukt om een Wereldbekermanche op haar naam te zetten.

Vas nam een kanonstart in Overijse en leek overruled te zullen worden door Denise Betsema. De Nederlandse kwam evenwel ten val waardoor Vas en Pieterse opnieuw konden aansluiten. Daarna zakt Betsema er helemaal door terwijl er van verval niets te merken was bij Vas.

"Ik probeerde vooral om vooraan te blijven en mijn best te doen", reageerde Vas in het flashinterview na de race. "De benen voelden meteen heel goed en sindsdien heb ik geen dipje gehad. Ik heb me goed geconcentreerd en gelukkig ging alles goed", was haar relaas.

De veldrit in Overijse heeft als bijnaam 'Moeder aller crossen', als eerste zege in de Wereldbeker kan dat meteen tellen voor Vas. "Maar de beste veldrijdster ben ik niet. Ik ben vooral blij dat ik voor het eerst een wereldbekermanche kan winnen", besluit ze.