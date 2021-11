Herentals huldigt lokale wielerheld Wout van Aert met 'Studio Wout': "Dat geeft mij kippenvel"

Wout van Aert heeft ons al een aantal jaren prachtige momenten bezorgd. In Herentals, de thuishaven van Wout van Aert, vonden ze het daarom het moment om hem eens in de bloemetjes te zetten. Het was wel verzamelen geblazen in de regen, maar dat kon de pret niet drukken.

Er was een podium ingericht met zitplaatsen dat moest dienen als 'Studio Wout' om de held van Herentals te ontvangen. Achteraan hing ook een spandoek met daarop 'Trots op onze rots'. Erg toepasselijk. En of ze in Herentals fier zijn op alles wat Van Aert al heeft gepresteerd. Wanneer Van Aert het podium opstapte en het publiek groette, werd zijn naam luid gescandeerd. "Thuis gehuldigd worden, daar valt niets mee te vergelijken", is de man uit de streek dankbaar. "Ik stond hier een allereerste keer op het podium toen ik voor het eerst het criterium van Herentals mocht rijden. Toen vond ik dat heel spannend. Hetzelfde podium staat er nu voor mij alleen, dat geeft mij wel kippenvel." Later werd ook Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, erbij gehaald. Ook zij mocht als 'sterke vrouw achter een sterke man' complimenten in ontvangst nemen.