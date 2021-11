Beste Belgische veldrijdster mag niet naar het EK

De beste Belgische veldrijdster op de Koppenberg was dertiende, maar naar het EK mag ze nog niet mee voor ons land.

Het gaat om Marion Norbert Riberolle. De Française liet zich in juni naturaliseren, maar is nog niet gerechtigd om het EK te rijden.

“Om herhaaldelijke overloop te vermijden, mogen genaturaliseerde renners van de UCI een jaar lang niet deelnemen aan internationale kampioenschappen”, legt Frederik Broché, technisch directeur van de Belgische bond, uit aan Het Nieuwsblad.

“Op het BK en in de Wereldbeker heeft ze wel al startrecht. Marion is een welgekomen extra kracht, maar ze heeft zelf de procedure onderzocht en een aanvraag ingediend.”

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout is blij met de komst van Marion Norbert Riberolle. “We houden die samenwerking nog wat low profile, maar Marion heeft wel al toegang tot onze nationale trainingen. Wanneer ze mag starten op EK's of WK's zullen we nog intenser met haar gaan samenwerken”, reageert hij.