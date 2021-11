Serge Pauwels blikt terug op zijn passage bij Zuid-Afrikaanse team: "Mooiste jaren uit mijn carrière"

Het Qhubeka-project lijkt op sterven na dood. Serge Pauwels reed van 2015 tot 2018 voor het Zuid-Afrikaanse wielerteam.

Onze landgenoot blikt met veel genoegen terug op zijn periode bij de ploeg. “De mooiste jaren uit mijn carrière”, zegt Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Ik heb er mezelf herontdekt, vooral ook omdat ik er mij goed voelde. Liefdadigheid zat in het DNA van het team en dat gegeven sprak me enorm aan. Qhubeka - een stichting die fietsen doneerde aan Afrikaanse kinderen - stond gratis op onze truien, wat toch een uniek gegeven was in de sportwereld.”

Een ploeg die zich onderscheidde van de andere teams, zo oordeelt Pauwels. “Ik bezocht de townships en leerde dat de fiets veel meer kon betekenen dan wat hij voor mij betekende. En ik ben blij dat ook jij onze wielertenue van dat jaar - die met de zwart-witte strepen - tot de allermooiste ooit rekent. Ook daarin wilde het team anders zijn dan anderen.”

Met de komst van Dimension Data als sponsor in 2016 veranderde er veel. “Plots konden we niet langer dat kleine sympathieke ploegje blijven. Er kwamen meer Europese renners aan boord, iedereen wilde ook voor het team rijden. 2016 werd sportief een fantastisch jaar, met onder meer vijf ritzeges in de Tour dankzij Cavendish en Steve Cummings. Maar ergens vrees ik dat de ploeg een prijs heeft betaald voor die snelle groei. Door tot de World Tour toe te treden, zijn ze ook een deel van hun identiteit verloren.”