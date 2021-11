Straffe klimmer van Jumbo-Visma moet blijven werken aan regelmaat: "Beter voor mij dat Roglič erbij was in Vuelta"

Ze hebben heel wat straffe klimmers bij Jumbo-Visma voor het rondewerk: Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss. Vingegaard nam probleemloos het kopmanschap van Roglič over in de Tour toen die kampte met blessures. Kuss is nog niet helemaal klaar om voor een top 3 in een grote ronde te gaan.

Nochtans aan talent geen gebrek: Kuss wekt bij momenten de indruk dat hij de sterkste van allen is bergop. "Ik kan soms hele goede dagen hebben, maar ook hele slechte dagen. Uitzoeken hoe dat komt, is de sleutel tot mijn toekomst", zegt de Amerikaan bij Cyclingnews. In de Vuelta van vorig jaar kreeg Kuss een vrije rol, maar het kopmanschap was voor Roglič. "Het was beter voor mij dat Primož erbij was, want ik kan nog niet strijden voor een podiumplaats. Top tien rijden ging al een stap vooruit zijn. Ik eindigde als achtste, dat was dus nog beter. Dit was één van mijn meest constante grote ronden. In de toekomst hoop ik nog beter te zijn en misschien op een podiumplaats te mikken."