Victor Campenaerts weet waar het fout liep voor Alex Dowsett

Victor Campenaerts heeft nog steeds het werelduurrecord in handen. De Brit Alex Dowsett strandde op iets meer dan 500 meter.

Campenaerts heeft de recordpoging van Dowsett met argusogen gevolgd. “Ik heb genoten van Alex’ poging”, reageert Campenaerts bij HLN. “Respect vooral voor de manier waarop hij het heeft aangepakt. Hij ging er volledig voor, reed echt om mijn record te breken.”

Campenaerts zag ook waar het fout liep. “Hij startte weliswaar iets te optimistisch, in de eerste minuut al ging hij te snel. Dat had hij niet mogen doen. Maar nadien hield hij het verschil heel lang binnen de perken en bleef hij heel dicht bij me in de buurt. Op het einde ontplofte hij.”

“Maar wel knap om te zien hoe hij bleef vechten en in die laatste ronden zelfs nog versnelde. Hij gooide op geen enkel moment de handdoek. Dowsett was een waardige tegenstander. Dat hij de tweede verste afstand ooit reed, zet dat nog eens nadrukkelijk in de verf.”

Ook Filippo Ganna wil het werelduurrecord aanvallen. Hij zou in 2022 een poging wagen. Campenaerts denkt dat hij het record heel ruim scherper kan stellen.

“Het zou me niet verbazen mocht hij rond de 57,5 kilometer uitkomen. Het jammere wordt dan wel dat het het laatste werelduurrecord in vele decennia zal zijn. Niemand die er nog zal willen aan beginnen.”