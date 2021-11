Hangt afwezigheid grote publiek samen met dat van Van Aert en Van der Poel? Sven Nys geeft zijn antwoord

De cross gaat dit opnieuw door met publiek, maar niet met heel veel publiek. Van Aert en Van der Poel doen natuurlijk voorlopig nog niet mee. Is dat momenteel de doorslaggevende factor? Het is een vraag die Sven Nys werd voorgelegd.

Het is in Het Laatste Nieuws dat Nys het heeft over de opkomst van het publiek. "We hebben al mooie duels gezien. Daar heeft het niets mee te maken. Eli Iserbyt en Toon Aerts komen niet met vijf, zes volle supportersbussen naar de cross. Niet zoals ik destijds, of Bart Wellens of Niels Albert. De hype die wij toen beleefden, is er nu niet."

Omdat Van Aert en Van der Poel niet meerijden? "Als we elke week gaan zeggen dat mensen thuisblijven omdat Van Aert en Van der Poel er niet zijn, helpen we de zaak ook niet vooruit. Eli Iserbyt crost op een hoog niveau. En op de Koppenberg stond er wel veel volk. Het zal natuurlijk wel helpen als Van Aert en Van der Poel weer crossen. Ze zijn vedetten die hun sport overstijgen."

En de anderen staan in de schaduw. "We moeten daarvan af, dat de rest gedegradeerd wordt tot renners die gewoon meerijden", meent Sven Nys. "Wat zeggen we dan over de wegwielrenners tegen wie Wout en Mathieu koersen?"