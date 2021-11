Niels Vandeputte en Thibau Nys spurten naar EK-medaille maar het goud is voor Nederlander Ryan Kamp

Niels Vandeputte en Thibau Nys waren enkele van de Belgische troeven op het EK voor U23. Kamp was de enige die hen nog voor kon blijven op de VAM-berg en veroverde dus de Europese titel. Goud voor Nederland, zilver en brons voor België.

Met Nys, Vandeputte en ook nog Emiel Verstrynge aan de start, werd België vooraf ook goede medaillekansen toegedicht. Bij het aanvatten de finale van de beloftenkoers was het kaf eigenlijk nog altijd niet van het koren gescheiden.

In de laatste ronde bleven aanvankelijk nog zes renners over vooraan. Kamp plaatste vervolgens een versnelling, enkel Vandeputte kon onmiddellijk mee. Nys pikte ook nog aan. Verstrynge moest na een val even voet aan grond zetten en zag zo zijn kans op eremetaal verdwijnen.

De medailles lagen vast, het was enkel de vraag wie met welke kleur aan de haal gaat. Vandeputte en Nys weerden zich in de spurt, maar Kamp bleek toch te sterk en veroverde de Europese titel. Vandeputte pakte zilver, Nys brons. Met Wyseure was ook de vierde jongeman in koers een Belg.