Wereldkampioene Brand zet puntjes op de i en haalt nu ook Europese titel binnen, Vas verhindert oranje podium

De dominantie van Oranje was compleet op het EK bij de dames, beloond met een titel voor Brand. Vas werd vooraf aangekondigd als voornaamste tegenstandster van Nederland. Ze was vooral de enige tegenstandster die naam waardig. Tegen Brand was echter niemand opgewassen.

Het werd al snel duidelijk dat het zoals verwacht Nederland tegen Vas zou zijn. Brand, Kastelijn, Worst, Betsema en Alvarado reden na de eerste schifting in het gezelschap van de Hongaarse. Bij een passage aan de materiaalpost reed Brand door zonder van fiets te wisselen en kon zo een kloof slaan. Alle ogen op Vas gericht om die te dichten, maar dat lukte haar niet. Brand kon haar vermogen ten volle aanspreken en bouwde haar voorsprong gestaag uit. Bij het ingaan van de laatste drie ronden bedroeg die 35 seconden. Kastelijn was de Nederlandse die in de achtervolging ook nog het wiel van Vas te houden. Alvarado probeerde ook nog, maar hing aan het rekkertje. De titelverdedigster vond nog de aansluiting. Een valpartij in de laatste ronde schakelde haar uit voor eremetaal. Voor Brand was het al ruim op voorhand genieten: ze reed enkel verder weg en haalde met brio de Europese titel binnen. Een duel tussen Vas en Kastelijn werd het nog om zilver: Vas beslechtte dat in haar voordeel.