Aaron Dockx schenkt België goud op het EK veldrijden na een schitterende finale!

Vanuit Belgisch oogpunt was het uitkijken naar de prestatie van Aaron Dockx op de tweede EK-dag, na zijn overwinning op de Koppenberg. Die tweede dag op de VAM-berg werd ingeluid door de heren junioren, die hun zoektocht naar een Europese titel op gang brachten.

De Nederlander Haverdings was het te kloppen talent. Toen hij vroeg in de wedstrijd samen met Paletti een kloof wist te slaan, leek dat een belangrijk moment. Dat was ook het geval, maar de race naar de medailles was nog niet gelopen.

Aaron Dockx hield zichzelf ook nog in de running. Door een straffe finale te rijden, wist hij de maat te nemen van Haverdings en Paletti. Die moesten het respectievelijk stellen met zilver en brons. Dockx zorgt voor de eerste gouden medaille voor België op dit EK.