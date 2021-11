Lars van der Haar legt zijn plan uit na knappe overwinning: "Dat was niet helemaal de bedoeling, maar ..."

Lars van der Haar heeft het spel heel goed gespeeld. En uiteindelijk ook de overwinning ook knap gepakt tegen een Belgische overmacht.

"Ik was met zes Belgen op stap, dus ze waren naar mij aan het kijken. Daarom wilde ik van fiets wisselen om in het midden van de groep te eindigen", aldus van der Haar achteraf.

Zware race

"Ik verloor wat te veel plaatsen en daarna moest ik continu in de achtervolging. Het maakte de race heel zwaar en dat was in mijn voordeel."

"Ergens was het een beetje het plan, maar ik moest het slim spelen tegen heel veel Belgen. Ik wist niet of ik Quinten nog kon inhalen, maar ik wilde graag alles geven."