Lucinda Brand heeft nu alle grote titels gewonnen en staat te kijken van zichzelf: "Sterker dan verwacht"

Geen titel die nog niet op het palmares van Lucinda Brand staat. Ze was dan ook ijzersterk op het EK veldrijden. Brand overklaste de rest en was reeds ruim voor ze de finish bereikte zeker van de zege. Brand verbaasde zelfs zichzelf.

"Blijkbaar was het mijn dag. Ik voelde me heel sterk, sterker dan verwacht, en de anderen kenden meer moeite", stelde de nieuwe Europese kampioene vast tijdens het flashinterview. "Het was echt een zwaar parcours en mijn doel was om hier te winnen. Ik ben blij dat dat gelukt is."

Brand is de Europese kampioene, maar zal als wereldkampioene uiteraard de regenboogtrui blijven dragen. OOk de nationale titel wist ze al eens binnen te rijven. "Ik heb nu alle truien gewonnen die je kunt winnen en dat was wel een doel. Dat ik het in eigen land, op de VAM-berg, kon doen, is heel mooi."

Hoewel ze 'm voorlopig niet kan aantrekken tijdens wedstrijden, gaat Brand de Europese sterrentrui dus wel degelijk koeIsteren. "k ben blij dat ik deze trui mee naar huis kan nemen."