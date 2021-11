Ondertussen in Spanje: Lander Loockx blijft David van der Poel ruim voor en proeft van overwinning

Terwijl de meeste aandacht naar het EK in Nederland gaat, reden Loockx en David van der Poel in Spanje een veldrit. Ze kwamen aan de start in Llodio en waren daar ook de hoofdrolspelers. Loockx boekte zijn tweede overwinning van het seizoen.

Eerder had de renner van Deschacht-Group Hens-Maes Container al een cross gewonnen in Slowakije en nu was het dus raak op Spaanse bodem. Er viel helemaal niets op zijn overwinning af te dingen, want hij had bijna een minuut voorsprong op de tweede. Die luisterde naar de naam van David van der Poel, de man die in afwachting van het aantreden van Mathieu de Van der Poel-familie het crossplezier schenkt. Mooie podiumplek dus voor David van der Poel, al moest hij wel vrede nemen met een troostprijs. Zowel Loockx als Van der Poel werden door hun respectievelijke bondscoaches niet geselecteerd voor het EK, maar vooral voor Loockx is het dus toch nog een mooi weekend.