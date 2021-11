Ook Vandeputte kan zich moeilijk verzoenen met podiumplek op EK: "Geef mezelf 0 op 10 voor de uitslag"

Niels Vandeputte had hetzelfde gevoel als Thibau Nys: de EK-uitslag is moeilijk te verwerken. Vandeputte werd tweede en Nys derde op het EK veldrijden bij de beloften. De Nederlander Kamp ging met de titel aan de haal: een zure afloop voor de Belgen.

Een zilveren medaille dus voor Vandeputte. En vooral: geen goud. "Op een EK telt alleen de eerste plaats, ik ben ontgoocheld", reageert hij bij Sporza. "Hoeveel punten ik mezelf geef? 0 op 10 voor de uitslag. Ik rijd wel goed, de perfecte wedstrijd eigenlijk, maar met deze uitslag kan ik niet leven. Als je met zo'n klein verschil het goud verliest, dan is dat zuur."

Lange tijd bleven er nog veel renners over vooraan. "Vreemd, maar dat is niet omdat het niet lastig was. Het ging heel hard, maar in die afdalingen klitte het telkens weer samen. Het was moeilijk om weg te rijden." Heel even was Vandeputte wel weg met Nys. "Maar dat had ik niet in de gaten. Ik dacht dat in het wiel van Nys meteen Ryan Kamp zat, dus ik reed niet door."

Nadien lukte het niet meer om alle tegenstanders achter te laten. "Uiteindelijk kwam het tot een sprint en win ik net niet. Ik ben heel teleurgesteld, dat zilver is geen troostprijs."