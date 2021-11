Sven Nys blij met Europese titel van zijn poulain: "Nooit in paniek geweest, kenden zijn kwaliteiten"

Sven Nys mocht in Nederland dan toch vieren, want hij is de ploegleider van Lars van der Haar. En dus zagen we een tevreden coach staan op de VAM-berg.

"Het is moeilijk uit te leggen waar hij de voorbije jaren zat", aldus Sven Nys in gesprek met Sporza na de zege van Van der Haar. "Mentaal zit hij nu goed in zijn vel, de sfeer in de groep is goed en hij is blessurevrij."

Nooit in paniek

"Vanaf dag 1 in Lokeren was hij sterk dit seizoen. In Iowa en Zonhoven verdiende hij al een overwinning en dan komt alles goed bij elkaar, op deze berg voelde hij zich op het NK al een paar keer goed. Ik wist dat hij het nog in hem had en deze keer is het eruit gekomen."

"Ik was nooit in paniek, want ik ken zijn kwaliteiten en capaciteiten. Hij is altijd 110% met zijn vak bezig. Soms nekt hem dat een beetje en wordt hij onzeker, hij heeft een beetje een handleiding nodig, maar we hebben hem de voorbije jaren goed leren kennen."