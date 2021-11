OFFICIEEL: 37-jarige renner die fiets aan de haak hangt, heeft nieuwe uitdaging beet

Marco Marcato zal volgend seizoen niet langer als renner in het peloton te zien zijn. De 37-jarige Italiaan reed voor UAE Team Emirates, maar nu hangt de ervaren coureur zijn fiets aan de haak. Hij zal wel in het wielrennen actief blijven.

UAE Team Emirates maakte op Twitter namelijk bekend dat Marcato een nieuwe rol zal krijgen binnen de ploeg. Hij gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als sportief directeur. Marcato zal zo zijn koerservaringen met de huidige renners kunnen delen.

👥 | UAE Team Emirates announce backroom team for 2022.



With 2022 already on the horizon, we’re pleased to announce the people who will work behind the scenes for the forthcoming campaign.



📝> https://t.co/XnkHlpye6n#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/u1QfYQ4tTH