Hongaarse renner wil volgend seizoen in eigen land opnieuw even de roze trui dragen

De 23-jarige Hongaar Attila Valter droeg het voorbije seizoen verrassend enkele dagen de roze trui in de Giro en komend seizoen zal de Ronde van Italië van start gaan in zijn thuisland, Hongarije.

Uiteraard is het iets om naar uit te kijken voor Valter en de Hongaar van Groupama-FDJ heeft ook ambitie. ""Ik ken de klim in de eerste etappe. ik denk dat het echt een goede etappe voor mij is. Dan beginnen mensen te zeggen dat het niets voor mij is, maar ik train op de klim en ik weet dat het iets voor mij is", aldus de renner bij Cyclingnews.

Valter wil in eigen land een gooi doen naar de roze trui. "Eén keer is niet zoals 10 keer, maar het is zwaar. Ik denk dat het een klim is voor Alaphilippe of iemand anders, maar als ik mijn jaar goed kan managen en mijn programma kan bepalen, kan ik me daar op voorbereiden. Ik denk dat het mij zal liggen. Ik moet dit zeggen, want als het begon met de derde etappe of een tijdrit kan ik niet iets groots doen. Deze eerste etappe zou mooi kunnen zijn", legde Valter uit.