Niels Albert deelt ferme sneer uit naar Sven Nys: "Ik geloof dat nog altijd niet"

Eli Iserbyt eindigde bij het EK veldrijden niet op het podium, terwijl hij de voorbije weken nagenoeg alles won.

Het was toch opvallend dat Eli Iserbyt, de man van de voorbije weken in het veldrijden, er op het EK helemaal niet aan te pas kwam. Uiteindelijk had hij de benen niet, zo gaf Iserbyt achteraf toe, maar wellicht speelde de stress om een prijs te pakken veel meer mee dan gedacht.

Niels Albert moet dan altijd terugdenken aan een moment dat hij zelf beleefde. “Niemand is immuun voor stress. Toen ik Belgisch kampioen werd in Antwerpen in 2011 is Nys afgestapt omdat hij zogezegd ziek was. Ik geloof dat nog altijd niet. Dat was de stress die speelde die dag”, zegt Albert aan HLN.

“Hoe kan dat? Hij heeft negen keer het BK gewonnen! De ene keer lukt het gewoon beter om om te gaan met de stress dan de andere keer. Daarom: we moeten Iserbyt niet afschieten op basis van deze ene wedstrijd. Hij blijft de man van het seizoen.”