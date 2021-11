Victor Campenaerts legt uit waarom hij niet naar QuickStep-Alpha Vinyl trekt

Victor Campenaerts rijdt volgend seizoen weer voor Lotto Soudal, zijn ex-ploeg, en dus niet naar QuickStep-Alpha Vinyl.

Geen Patrick Lefevere voor Victor Campenaerts, hij koos voor een nieuw verhaal bij Lotto Soudal waar hij al gereden heeft. “Zij winnen veel en hebben een goede teamspirit. Maar ik ben een beetje gek en doe dingen anders dan anderen. Ik was bang dat zij al vaste dingen hadden en dat ik daaraan moest conformeren”, zegt Campenaerts over de formatie van Lefevere in de podcast De Rode Lantaarn.

“Daarom wilde ik liever terug naar Lotto Soudal. Ook de jonge mannen Florian Vermeersch en Brent Van Moer spraken me aan.”

Campenaerts heeft ook zijn doelstellingen al voor ogen. “Mijn droom is het winnen van een Vlaamse voorjaarskoers. De Ronde van Vlaanderen gaat voor mij dan boven Parijs-Roubaix. Maar hetgeen waar ik het het moeilijkste mee heb is de lange afstanden, dus ik kom niet goed naar voren in die koersen zoals Milaan-San Remo. Ik denk aan de E3-prijs en Dwars door Vlaanderen.”