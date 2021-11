OFFICIEEL: Team BikeExchange haalt renner binnen die zilveren medaille behaalde op Olympische Spelen

Team BikeExchange heeft zich nog kunnen versterken naar volgend seizoen toe. De Nieuw-Zeelander Campbell Stewart komt de ploeg namelijk versterken. Hij tekende een contract bij de ploeg tot en met 2023.

Stewart is vooral in het baanwielrennen geen onbekende, want op de Olympische Spelen in Tokio behaalde Stewart nog de zilveren medaille in het omnium. Benieuwd wat Stewart ook in het wegwielrennen kan tonen.

✍️ NEW SIGNING ✍️



Join us in welcoming Olympic silver medalist and former Omnium world champion Campbell Stewart to the team! 🇳🇿



“I have been following GreenEDGE Cycling for years and I am excited to be joining."



"I have been following GreenEDGE Cycling for years and I am excited to be joining."