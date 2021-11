Moeilijkere momenten voor Thibau Nys na sleutelbeenbreuk: "Het gaat niet zo makkelijk als ik had gedacht"

Na zijn sleutelbeenbreuk zat Thibau Nys in 'no time' terug op de fiets. Moeilijkere momenten ervaart hij nu toch ruim een maand na de operatie. In de laatste crossen ging het iets minder vlot, in Tabor kwam hij als tiende over de streep.

"Ik nam een goede start, maar miste een paar procenten om me helemaal in de wedstrijd te durven gooien", zegt Nys in Het Laatste Nieuws. "Ik was niet agressief genoeg, omdat ik niet goed genoeg ben. Ik had wel beter verwacht." Nochtans waren de eerste crossen na zijn heroptreden wel goed met een derde plek op bij de beloften op de Koppenberg en op het EK. Nu is het even iets minder. "Het gaat niet zo makkelijk als ik had gedacht", moet Nys toegeven. Wat betekent dat dan voor zijn verdere programma? "Ik start zeker in Merksplas. Over Koksijde moet ik het nog hebben met mijn trainer. Ik moet nu de juiste dingen doen en een beetje rust nemen ook."