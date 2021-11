Plannetje à l'improviste doet het 'm voor wereldkampioene Brand: "Gelukkig zat iedereen kapot"

Terwijl de achtervolgsters spurtten voor plek twee, maakte Brand het zegegebaar: haar plannetje had gewerkt. Al was het geen plan dat ze op voorhand al klaar had. Ook tijdens de cross in Tabor was het zaak om tactisch te blijven denken.

Een aardig aantal rensters bleven vooraan tot in de finale. Het was dus geen sinecure om het af te maken. "Ik moest in de wedstrijd nog iets bedenken en dan maar hopen dat het ging werken. Ik moest alles op die laatste ronde gooien, maar ik wist niet zo goed hoe."

Het was wel best zwaar geweest en aan het einde kon de wereldkampioene dan toch het verschil maken. "Gelukkig zat iedereen kapot. En niet alleen ik. Het was vooral tactisch in plaats van technisch. Gelukkig is mijn plan geslaagd."

Puck Pieterse reed wel een paar keer weg, maar Brand sloeg niet in paniek. "Doordat het parcours zo snel is, is het hier moeilijk om het tempo te houden en een gat uit te bouwen. Ik had dus nog wel hoop om Pieterse terug te halen, maar ik moest haar wel in de gaten houden."