Juridische strijd wordt intenser: Nuyens wil dat ook UCI in actie schiet, kamp-Van Aert niet onder de indruk

In de juridische strijd tussen Nick Nuyens en Wout van Aert is het laatste woord nog niet gezegd, integendeel. Nuyens dringt er nu op aan dat de UCI de eigen reglementen uitvoert en dat zou kunnen resulteren in een schorsing voor Van Aert. Al is het kamp-Van Aert niet onder de indruk.

Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde recent dat de contractbreuk van Van Aert bij de ploeg van Nuyens wegens dwingende redenen onterecht was en dat Van Aert een verbrekingsvergoeding van 662000 euro moet betalen. Tegen dit arrest loopt nog een cassatieprocedure. Nuyens wil sowieso nog een hoger bedrag en stapt nu op basis van het arrest van het Arbeidshof naar de UCI. De entourage van Nuyens roept de UCI op haar eigen reglementen op te volgen en dat zou dan moeten resulteren in een sanctie voor Jumbo-Visma en Van Aerts manager. Er zouden dan naast boetes ook schorsingen uitgesproken van kunnen worden, zelfs een schorsing van Van Aert behoort dan tot de mogelijkheden. 'KWALIJKE INTENTIES' In het kamp-Van Aert vrezen ze er niet meteen voor dat het ook zo'n vaart loopt. "Dit onderlijnt nog maar eens de kwalijke intenties", aldus Van Aerts advocaat Walter Van Steenbrugge bij Sporza. "Dat Nuyens nu nog bijkomende schade wil toebrengen aan Van Aert via de UCI is niet één maar drie bruggen te ver."