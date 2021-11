Ronde van Vlaanderen hoogtepunt van het seizoen? Niet meer voor beloften, koers verdwijnt van kalender

Een jammerlijke vaststelling: de Ronde van Vlaanderen voor beloften gaat niet door. De koers verdwijnt van de kalender. Sinds 1996 konden ook de beloften hun eigen versie van Vlaanderens Mooiste rijden, maar daar komt nu dus een einde aan.

Dat heeft DirectVelo vernomen. Het kreeg van Wim Van Herreweghe van Flanders Classics te horen waarom de Ronde van Vlaanderen voor beloften in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. "Het is een slechte datum. Het valt in hetzelfde weekend als Parijs-Roubaix", legt hij uit.

Dat spreekt voor zich, want de Ronde van Vlaanderen voor beloften werd traditioneel georganiseerd een week nadat de eliterenners hun Ronde reden. "Het is voor de stad Oudenaarde moeilijk om twee grote evenementen te organiseren in twee weken", klinkt het.

NIET MEER VERREDEN NA 2019

In 2020 en 2021 is er ook geen Ronde van Vlaanderen voor beloften gereden, dat heeft dan weer met de coronacrisis te maken. De Deen Andreas Stokbro is dus de laatste winnaar.