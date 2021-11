OFFICIEEL: Stevige contractverlenging als verjaardagscadeau voor Jasper De Buyst bij Lotto Soudal

Jasper De Buyst reed onlangs nog de Zesdaagse van Gent. Zijn contract verlengen is het volgende wat op het programma stond voor de man die op deze woensdag zijn 28ste verjaardag viert. De Buyst doet er nog drie jaar bij bij Lotto Soudal.

"Deze contractverlenging is een teken van onderling vertrouwen en respect. Natuurlijk ben ik daar erg blij mee", zegt De Buyst over het contract dat hem tot het einde van 2024 aan Lotto Soudal verbindt. "Aan het einde van dit contract zal ik tien seizoenen voor dezelfde ploeg gereden hebben, wat eerder een uitzondering is in het wielrennen."

De Buyst is nog één van die zeldzame trouwe luitenanten en hijzelf is ook tevreden over het team. "Ik denk dat het veel zegt over onze leuke samenwerking van de voorbije zeven jaar. Lotto Soudal is een thuis geworden voor mij. Ook al ben ik nog maar 28, ik voel me al deel van de meer ervaren renners in deze ploeg."

💬"This contract extension is a sign of mutual trust and respect and of course I am very happy with that."



Hear from birthday boy @JasperDeBuyst as he signed a new agreement with the team 👇https://t.co/JaiCLoOhzu — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) November 24, 2021

"Natuurlijk stel ik mijn diensten ter beschikking van de sprinters de komende jaren. Het zal ook een test zijn of ik zelf nog voor eigen resultaten kan gaan. Het zou leuk zijn om de twee te doen", zegt De Buyst, die de vorige jaren zich doorgaans wegcijferde voor zijn ploegmaats.