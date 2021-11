Indrukwekkende Brand ook in de modderpoel van Besançon veruit de beste, verrassende naam op plek 2

Het is geregeld de Lucinda Brand-show in het damescross. Ook in de modderpoel van Besançon was dat het verhaal: Brand die de toon zette en de rest die in haar hun meerdere moesten erkennen. De podiumplaatsen waren voor Rochette en Brand.

In een ijzig koud Besançon werd er al snel een valpartij vastgesteld. Met Worst was het toch een belangrijke naam die erbij ging liggen op één van de eerste schuine stroken. Geen aarzelend begin van Brand, integendeel. De wereldkampioene zette de rest al stevig onder druk in de openingsronde. Meer dan dat zelfs: aan het einde van die ronde lag Brand al negen seconden voor. Het was schuiven en glijden in de modderpoel, en tegelijkertijd toch zo veel mogelijk rechtblijven. Betsema beperkte de schade, Van Empel kon aanvankelijk nog het langst aansluiten bij haar teamgenote. Haar blijven volgen was toch iets te hoog gegrepen. BRAND ZONDER ZORGEN IN SLOTRONDE Brand bleef ondertussen stelselmatig haar voorsprong uitbreiden, onder meer door meestal de trappenpartij tot een goed einde te brengen. Ze moest zich bij het ingaan van de laatste ronde niet al te veel zorgen meer maken. Betsema kreeg op dat moment het gezelschap van Rochette, die bezig was aan een mooie inhaalrace. De Canadese was nu helemaal ontketend en liet zowaar Betsema ook achter. Laatstgenoemde was zelfs nog niet zeker van het podium, want ze werd nog bijgebeend door Pieterse. Die maakte echter een foutje op de trappen, waardoor het podium alsnog vastlag: Brand als winnares, Rochette op plek 2 en Betsema op plek 3. Voor Brand dus een perfect weekend met twee overwinningen. Van Empel ging nog over Pieterse.