Wegrenners in de cross: Gorka Izagirre wint veldrit in Baskenland, Kwiatkowski met knipoog naar Pidcock

In Besançon werd gecrosst, maar ook elders en daar lieten wegrenners als Gorka Izagirre, Kwiatkowski en Walscheid zich van hun beste kant zien. De oudste van de Izagirre-broers bekroonde zijn veldrit zelfs met een overwinning in zijn thuisland.

Gorka Izagirre durft tijdens de winter al wel eens een paar veldritten meepikken en stond zondag aan de start van in Abadiño. Er stond geen maat op Izagirre, die soleerde naar de overwinning. Aan de aankomst had hij 42 seconden over op zijn eerste achtervolger. Het podium was volledig Spaans.

In Polen was Michal Kwiatkowski dan weer actief in Owocowy Przełaj. De man van Ineos getuigde achteraf op Instagram over zijn opmerkelijke ervaring in een veldrit door fruitvelden. "Je moet dit ook eens proberen, Tom Pidcock", schreef hij erbij.

Voor Max Walscheid was het in het Duitse Rheinzabern zijn allereerste veldrit ooit. Walscheid stelde zeker niet teleur bij zijn debuut en eindigde mooi vierde. "Zo blij dat ik iets volledig nieuw geprobeerd heb. Wat een ervaring", heeft ook hij er van genoten.