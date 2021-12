📷 Naast Ineos stelt ook Astana outfit voor 2022 voor: bekijk de shirts waarin renners van Vinokourov willen schitteren

In Nur-Sultan vindt de volledige ploegpresentatie van Astana plaats en daar hoort natuurlijk ook de voorstelling van de nieuwe outfit bij. "Het is niet veel veranderd, maar het ziet er toch anders uit!" Dat staat op de Twitterpagina van Astana te lezen over de nieuwe tenue.

De donkere elementen op schouderhoogte, onderaan de arm en onderaan het shirt springen misschien iets meer in het oog dan vorig jaar. Voor het overige blijven de renners van Astana herkenbaar aan de traditionele kleur: het lichtblauw. De namen van de sponsors zijn in het donkerblauw.

🇰🇿 Day of Presentation in Nur-Sultan



The official presentation starts now! In the upcoming season our riders will wear this jersey! It didn’t change that much, but still looks differently! Do you like it?#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/kXu19gaVFt