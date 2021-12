Een schoen-incident en inhaalrace later wil Betsema Brand nog bestoken in Superprestige: "Ik ga er zeker nog voor"

Wat een inhaalrace zette Denise Betsema neer in Boom. Lucinda Brand nam in de Superprestige wel meer afstand, maar het was knap om te zien hoe Betsema op haar weg naar het podium nog de ene na de andere renster oprolde. De strijd om de Superprestige is nog niet gestreden.

Denise Betsema legde aan Wielerkrant uit hoe het kwam dat die inhaalrace nodig was. "In de eerste ronde heb ik mijn schoen gebroken. Daarna moest ik veel tijd goedmaken, dat kost toch veel krachten. Ik heb nog geprobeerd naar de tweede plaats te gaan. De eerste plaats was niet meer haalbaar, daar had ik te veel tijd voor verloren."

Een podiumplaats met een gouden randje kan dit wel genoemd worden. "Ik ben tevreden over mijn gevoel tijdens de wedstrijd. Als die schoen niet kapot is, denk ik dat je meedoet voor de overwinning." Als rasechte zandspecialiste zag Betsema ook wel dat de zandbak eerder een brij van klei was geworden. "Dat was dan wel jammer, maar voorts was het door de modder wel een mooie race."

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

De regenval had er in elk geval een memorabele editie van de cross in Boom van gemaakt. "Dit was superzwaar, onder toch wel uitzonderlijke omstandigheden. Het was een wedstrijd waarin iedereen op zijn plek terechtkomt, de sterkste heeft gewonnen."

Dat was Lucinda Brand en die versterkte ook haar leiderspositie in de Superprestige. Vooral Worst deed in dat opzicht een slechte zaak. Betsema volgt nu op drie punten van Brand en geeft de eindzege nog niet op. "Er komen natuurlijk nog een aantal wedstrijden aan. Ik denk dat er nog wel wat mogelijk is en ik ga daar zeker nog voor."