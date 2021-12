Pidcock is tevreden na Boom ondanks zevende plaats en maakt zijn doelstelling bekend

Tom Pidcock eindigde in de cyclocross in Boom op de zevende plaats. Een wat minder debuut dan Wout van Aert.

Met een zevende plaats kon Pidcock niet blij zijn, maar het is nu ook niet slecht te noemen. “Ik heb het altijd moeilijk in die eerste crossen”, zei hij achteraf. “Ik heb te veel in de modder gelegen. Ik heb zelfs wat schaafwonden van een schuiver op het asfalt.”

Het algemeen gevoel was goed bij de Brit en hij mikt ook op een groter doel. “Toch ben ik tevreden. Ik had een beperkte voorbereiding, mijn doel is het WK.”

Vandaag vertrekt hij naar Mallorca voor een kleine stage met de wegploeg. Daarna trekt hij naar Val di Sole in Italië voor de volgende wereldbekercross.

“Ik heb al op ijs gereden, maar nog niet in de sneeuw. Ik heb er mij ook niet kunnen op voorbereiden: in Yorkshire regent het alleen maar. Maar het wordt zeker plezant.”