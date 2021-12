OFFICIEEL: Wegen van Tiesj Benoot en DSM scheiden, weg naar ploeg van Van Aert ligt open

Zijn huidige ploeg DSM kondigt aan dat het akkoord tussen het team en Benoot vanaf 2022 ontbonden zal zijn. Volgens DSM werd het in de loop van 2021 duidelijk dat 'Benoot zijn verbintenis niet kon nakomen en dit te merken was op en naast de fiets'. Waarop DSM besliste om mee te werken aan het beëindigen van zijn contract.

"Ik heb goede herinneringen bij DSM", zegt Benoot. "Het is leuk om deel uit te maken van dit team, maar het is ook veeleisend. Dat is niet negatief bedoeld ten opzichte van de ploeg. De stafleden, specialisten en ploegmaats zijn allen erg gepassioneerd. Voor mij ging het gewoon niet."

Team DSM part ways with @TiesjBenoot from 2022 onwards.



Thanks for everything Tiesj and best of luck for the future!



More: https://t.co/rvR1tXxTon pic.twitter.com/ExzAFuDjN1