Peter Sagan begint aan nieuw avontuur bij TotalEnergies: "We willen op één lijn zitten met Peter om samen grootse dingen te bereiken"

Peter Sagan is misschien niet meer de Sagan van enkele jaren geleden, maar bij TotalEnergies hoopt de Slowaak zich misschien te herontdekken. Ook bij de ploeg hopen ze dat Sagan zijn oude niveau kan terugvinden.

Toch reed Sagan vorig seizoen al niet slecht en dat vond ook Benoît Génauzeau, sportief directeur bij TotalEnergies. "Als je kijkt naar zijn seizoen 2021, dan heeft hij meer dan gepresteerd met overwinningen in de WorldTour, de Giro en het puntenklassement van de Giro. Hij begon het jaar met Covid, hij crashte vrij ernstig in de Tour de France en moest noodgedwongen opgeven. Toch was het nog steeds een geweldig seizoen", legde Génauzeau uit bij RTBF Sport.

Bij de Franse wielerploeg hopen ze dat Sagan opnieuw grote overwinningen kan binnenhalen zoals vroeger. "De uitdaging voor ons zal nu zijn om hem te integreren in het team. We willen doorgaan met het cultiveren van de ziel van het team, met onze manier van doen en ons instinct. En we willen op één lijn zitten met Peter om samen grootse dingen te bereiken."

"Nu is het misschien de kunst om bepaalde motivaties te vinden. Er kan een soort vermoeidheid ontstaan als je jarenlang bij een ploeg blijft. Onze uitdaging zal zijn om iets nieuws te vinden en te brengen in de ploeg. Kleine veranderingen om hem te helpen weer grote dingen te bereiken", aldus Génauzeau en staat te lezen bij Cyclingnews.