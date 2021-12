📷 Wielertenues: DSM, Trek-Segafredo en B&B Hotels tonen outfit voor 2022 aan de wereld

Steeds meer ploegen komen met hun wielertenue voor 2022 voor de dag. Voor DSM, Trek-Segafredo en B&B Hotels was het wat dat betreft een belangrijke dag vandaag. Al zijn er voor deze drie teams niet zo veel wijzigingen vast te stellen op de nieuwe truitjes.

Het was de Team Launch bij DSM en daar hoort ook de voorstelling van de nieuwe outfit bij. Hiervoor werkte DSM samen met kledingmerk Nalini. DSM maakte zowel op het shirt als op de short plaats voor de namen van enkele nieuwe partners, onder ander Nalini dus. De kleuren zijn wel dezelfde als die van vorig jaar. De vrouwen en mannen van DSM poseerden alvast keurig voor de ploegfoto (hierboven).

Ook bij Trek-Segafredo hebben ze de nieuwe truitjes voorgesteld. Voor het eerst zullen de mannenploeg en de vrouwenploeg in een gelijkaardig shirt rijden. Met dat verschil dan dat bij de mannen een rode horizontale streep prijkt op het shirt en die bij de vrouwen lichtblauw is. Ook de rode accenten op broek en kousen van de mannen zijn bij de dames lichtblauw. De renners krijgen ook een gloednieuwe trainingsoutfit.

En dan is er nog B&B Hotels, dat herkenbaar zal zijn aan de groene tint. Al is de kleur volgens de ploeg iets tussen groen en blauw. Voorts zijn er naast zwarte ook veel witte accenten op het shirt vast te stellen. Met een duidelijke cirkel errond komt de ploegnaam heel centraal in beeld.