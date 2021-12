UAE Team Emirates begint in januari met voorbereiding op het nieuwe seizoen met trainingskamp in Spanje

Uiteraard is de UAE Tour een speciale wedstrijd voor UAE Team Emirates en dus zal de ploeg van Tadej Pogacar, die vorig seizoen de UAE Tour won, zich vanaf begin januari beginnen voorbereiden op het nieuwe seizoen met een trainingskamp.

De ploeg heeft laten weten dat ze van 5 tot 17 januari Pedreguer zal zitten. Pedreguer is in het oosten van Spanje. Op 10 januari zal dan weer een media dag plaatsvinden, waarbij de renners in hun nieuwe tenues interviews kunnen geven aan de pers.

