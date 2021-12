Al snel nieuwe kans op een WK voor Van Aert, al ligt het wel anders dan in Vlaanderen

Het was een grote ontgoocheling dat Wout van Aert op het WK in Vlaanderen de hoge verwachtingen niet kon inlossen. Niet getreurd, want op basis van een eerste blik op het WK-parcours van 2022, komt er al snel een nieuwe kans aan.

Een renner als Van Aert maakt - als hij naar een topvorm kan toewerken - op elk kampioenschap wel min of meer kans. Zoals u weet won hij in de Tour de France van 2021 een bergetappe, een tijdrit en een sprintersrit. Qua polyvalentie gesproken kan dat tellen. Ook als het WK van 2022 volledig vlak was geweest, had Van Aert bj de kanshebbers gehoord. Al gaan die kansen nu toch weer een stukje de hoogte in.

© photonews

Op een vlak WK is het toch meer rekening houden met pure sprinters als Caleb Ewan. Vanuit Belgisch standpunt zou er dan ook al discussie zijn over wiens kaart getrokken moet worden: Van Aert, Merlier of Philipsen? Als Van Aert in 2022 een seizoen neerzet met een gelijkaardig niveau als de vorige jaren, zal hij ook op het volgende WK kopman zijn.

De bekendmaking van het parcours in Wollongong is immers net achter de rug en de Mount Keira biedt mogelijkheden aan renners die op een helling kunnen uitpakken. Mannen als Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel zullen hierin perspectief zien om het verschil te maken ten opzichte van een aantal rappe mannen en proberen om die overboord te gooien.

© photonews

Het ideale scenario is om met een vlammende demarrage solo te gaan, zoals Alaphilippe deed in Vlaanderen. Door het opnemen van de Mount Keira in het WK-parcours in Australië zullen hetzelfde type renners die mochten dromen van goud in Vlaanderen opnieuw met grote ambities aan de start staan. Daar hoort ook Van Aert zeker bij.

Het zal ook weer dezelfde discussie zijn. Blijven de rappe mannen aanklampen? Gaat er met een groepje weggereden worden of kan zelfs een solo? Tegelijkertijd belooft het toch ook een heel ander WK te worden als dit jaar. In Vlaanderen volgden de hellingen en lastige stroken mekaar op, alleen waren die niet zo lang. Aan het eind bleek dat een koers die al vroeg hard werd gemaakt dan toch uit mekaar spatte.

© photonews

In Wollongong ligt het anders: daar zal het in de laatste ronden steevast op die ene helling te doen zijn. Iedereen zal daar ook gepositioneerd willen zitten. Een andere insteek dus dan op het WK van 2021, maar de bekendmaking van het parcours doet de hoop op opnieuw een boeiend WK wel oplaaien. Met opnieuw Van Aert bij de kanshebbers.