Kan Tom Meeusen verrassen in Italiaanse sneeuwcross? "De sneeuw en het ijs kunnen bondgenoten zijn"

Zondag staat in Val di Sole, Italië, een echte sneeuwcross op het programma in de wereldbeker. Uiteraard wordt er vooral naar Wout van Aert gekeken, maar een renner die wel eens indruk zou kunnen maken, is Tom Meeusen.

Tom Meeusen maakte vroeger al vaak indruk in de sneeuw en dus moet deze cross onze landgenoot wel liggen. Meeusen moet zelfs de cross in "zijn" Essen laten schieten, maar zo krijgt hij wel de kans om het parcours in Val di Sole nog te verkennen. "De sneeuw en het ijs kunnen bondgenoten zijn", legde Meeusen uit in een interview bij Sporza. "Ik ben blij dat ik er opnieuw bij ben, maar ik weet ook wel dat ik mij zal moeten tonen, want ik moet vermijden dat een andere renner opnieuw mijn plaats zal innemen", aldus onze landgenoot.