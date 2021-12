Tom Meeusen zal dit weekend niet te zien zijn in de cross in zijn eigen streek: "Ik ben er kapot van"

Komend weekend staat in Essen de Ethias Cross op het programma en normaal is het een hoogdag voor Tom Meeusen, aangezien die zich dan mag uitleven in zijn eigen streek. Dit jaar zal het er echter niet van komen.

Door een miscommunicatie met de organisatie van de Ethias Cross, heeft Tom Meeusen zijn contract te laat in handen gekregen. Er is dit weekend ook een wereldbeker cross in Italië en Meeusen had zijn ticket voor deze wedstrijd al geboekt, waardoor hij dus niet meer aan de start kan verschijnen in Essen.

Uiteraard vindt Tom Meeusen dit erg jammer. "Ik ben er kapot van dat mijn supporters mij niet bezig gaan kunnen zien in Essen. Het was echter sowieso wel lastig om beide wedstrijden te combineren. Uiteraard wil ik mijn supporters plezieren, maar de wereldbekerselectie is ook heel belangrijk voor mij", legde Meeusen uit in een interview bij Sporza.