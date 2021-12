WK-parcours in 2022 lastiger dan verwacht: Mount Keira belooft scherprechter te worden

U herinnert zich nog wel hoe Alaphilippe het WK in Vlaanderen won. De parcoursen voor 2022 zijn nu bekendgemaakt. Dan gaat het WK door in Australië. Algemeen werd aangenomen dat het daar een vlakke omloop zou worden, maar dat is niet helemaal waar.

Plaats van het gebeuren is Wollongong, een stad aan de Australische kust. De elite, U23 en junioren zullen zich op het Wollongong City Circuit begeven voor hun wegrit. De elite, die starten in Helensburgh, knopen er dan nog de Mount Keira Loop aan vast. KLIM VAN MEER DAN 8 KILOMETER Dat is een lus rond de gelijknamige klim, die de scherprechter belooft te worden in de WK-wegrit. De Mount Keira is 8,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Het zal dus niet zomaar een WK voor sprinters worden. Op de Mount Keira krijgen de aanvalslustige renners genoeg kansen om hun duivels te ontbinden. Het WK gaat in 2022 van start op 18 september, met de tijdrit bij de elite bij dames en heren. Een dag later rijden de heren beloften hun tijdrit. Op 20 september zijn de junioren aan de beurt voor hun tijdrit, op 21 september wordt de Mixed Relay afgewerkt. Van 23 tot 25 september gaan de wegritten door: er is een dag voorzien voor heren beloften en junioren, een dag voor dames junioren en elite en op de slotdag rijden de mannen hun WK.