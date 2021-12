🎥 Ondertussen ook al uitkijken naar rentrée Van der Poel: landgenoot van hem ging parcours in Rucphen verkennen

De rentrée van Van Aert in de cross hebben we al achter de rug, nu die van Van der Poel nog. Rucphen is de plaats waar de wereldkampioen veldrijden voor het eerst zijn opwachting zal maken. Tijd om het parcours daar eens onder de loep te nemen.

De Wereldbekermanche in Rucphen staat op 18 december 2021 op de kalender. Bij die cross zal geen publiek toegelaten zijn, maar de wedstrijd kan gelukkig wel doorgaan. Met Mathieu van der Poel dus, die toegezegd heeft om daar aan de start te komen. Een landgenoot van hem neemt u mee op de omloop waar Van der Poel zijn eerste veldritkilometers van het seizoen zal rijden. Twan van Gendt is het parcours gaan verkennen. Van Gendt is een Nederlander die vooral bekend is uit het BMX. In augustus van dit jaar kondigde Van Gendt aan te stoppen met BMX en zich te gaan toeleggen op cross-country mountainbike, zoals ook Van der Poel al wel eens doet. Ook het veldrijden interesseert Van Gendt blijkbaar wel, blijkt uit zijn verkenning van de Wereldbekercross in Rupchen. Bekijk hierboven wat Van der Poel & co daar op 18 december te wachten staat.