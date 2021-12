Na zege nog race tegen klok voor Van Aert: "Vlucht nemen in Charleroi, deze overwinning pakken ze mij niet meer af"

Niemand twijfelde eraan dat Van Aert de cross in Essen zou winnen. Nadien was het op naar Charleroi, waar hij het vliegtuig richting Italië zou nemen. Wout van Aert is de enige topper die er een 'dubbel weekend' van maakt. Dat hebben ze in Essen zeker geapprecieerd.

Wout van Aert zit aan twee overwinningen op rij. "Ik ben er natuurlijk tevreden mee. De koers moet altijd gereden worden. Natuurlijk was ik hier grote favoriet. Het is altijd een uitdaging om dat waar te maken. Dat wil niet zeggen dat het een gemakkelijke wedstrijd is. Het was serieus baggeren. Opdracht volbracht. Het is niet zo makkelijk als het altijd lijkt."

LOPEN IN DE DIEPE MODDER

De Ethias Cross had veel modderige loopstroken te bieden. Precies waar Van Aert zo sterk in is. "Lopen doe ik wel graag. In de diepe modder is het nog altijd wel iets anders. De weide was helemaal verzopen, dat was heel lastig."

Na de cross wachtte Van Aert nog een race tegen klok. "Ik neem een vlucht in Charleroi. Het is een beetje een krap schema." Om 19u30 moet Van Aert daar het vliegtuig nemen. Hoe snel zou hij in Charleroi geraken? "Dat zal zo snel zijn als het kan. We moeten ons aan de regels houden. Hopen dat ik op tijd daar geraak. Het zal met niet veel overschot zijn, maar het zal wel lukken."

NIET GESPAARD VOOR VAL DI SOLE

Want zondag komt die fameuze Wereldbekermanche in Val di Sole eraan. "Het zal daar moeilijker het verschil maken zijn. Ik had gehoopt dat ik mij wat kon sparen. De benen zullen het loopwerk zeker voelen. Het zal niet in mijn voordeel zijn, maar deze overwinning pakken ze mij niet meer af. Het gaat een heel interessante wedstrijd zijn, in die omstandigheden."