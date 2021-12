Nederlander Haverdings domineert (waar zagen we dat nog?) bij de junioren: "Wereldbekers en WK grootste doelen"

Het blijft maar duren, de 17-jarige David Haverdings die domineert bij de junioren. In Essen stond er helemaal geen maat op de Nederlander. De zegehonger is nog niet gestild, vooral in de Wereldbekercrossen en het WK is Haverdings nog tuk op succes.

Veel last van de tegenstand had Haverdings niet in Essen. "Ik was goed weg. Toen ben ik doorgeschoven naar de kop en ben ik meteen weggereden", vertelt de winnaar aan Wielerkrant. Daarmee was het moeilijkste gebeurd. Niet toevallig werd Aaron Dockx tweede. "Het zijn vaak dezelfde namen die vooraan meedoen. Het zou mooi zijn om aan tien overwinningen te geraken. Daar gaan we ons best voor doen."

LEUKE UITDAGING

Het is een superseizoen voor Haverdings: hij won negen van de laatste elf crossen. De twee andere keren werd hij tweede. "Het is mooi, natuurlijk. Het is wennen. Elke week is het een beetje een raadsel of je goed genoeg bent om voor de winst te gaan. Zo blijft het ook een leuke uitdaging."

Haverdings is nog lang niet klaar met winnen dit seizoen, daar mag de concurrentie van op aan. "De Wereldbekers en het WK zijn de grootste doelen. Natuurlijk rijd ik elke wedstrijd voor de winst, maar dat zijn toch de wedstrijden die in het vet gedrukt op de kalender staan."