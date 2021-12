Pim Ronhaar na podiumplaats: "Ik probeerde volle bak te lopen om bij Wout te geraken, dat heeft me genekt"

Pim Ronhaar kliefde in de modder in Essen naar een podiumplaats. Wout van Aert was uiteraard buiten categorie. Ronhaar deed een diepe inspanning om hem te volgen. Tevergeefs, maar de Nederlander stelde wel nog zijn podiumplek veilig.

Het werd een derde plek, want zijn ploegmaat Thijs Aerts ging Ronhaar nog wel voor. "Ik denk niet dat de derde plaats de hoogst haalbare was, maar ik had geen superdag. Ik schoot bij de start al uit mijn pedaal. Ik denk dat ik bij de eerste loopstukken vijftiende zat ofzo. Ik probeerde meteen volle bak te lopen om tot bij Wout te geraken, maar dat heeft me genekt."

Daar vergaloppeerde de 20-jarige veldrijder zich eventjes. Al is het vooral een teken van enthousiasme en inzet. "Ik maakte in het wiel van Wout ook een paar foutjes. Dat kreeg ik nooit meer dicht." Ondertussen had hij dus wel zelf heel wat collega's opgerold.

STEVIG GETRAIND

"Het was een knappe inhaalrace, maar als ik mee had gezeten bij de start, was ik waarschijnlijk ook derde geworden. Ik ben dus wel tevreden", onthield Ronhaar het positieve. "Ik heb deze week ook veel en stevig getraind."